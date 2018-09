Ältere bekommen letztlich nur Bruchteil ausgezahlt

Tausende Venezolaner stehen stundenlang Schlange für ihre Rente

Caracas (AFP) - Tausende Rentner haben am Montag vor Venezuelas Banken stundenlang Schlange gestanden, um einen geringen Teil ihrer Bezüge in bar zu bekommen. Einige standen seit dem Morgengrauen vor den Türen der Kreditinstitute in der Hauptstadt Caracas und weiteren Städten des von einer Liquiditätskrise geplagten Landes. Schließlich bekamen sie jeweils 90 Bolívar ausgezahlt - das sind umgerechnet nur 1,30 Euro, der Preis für eine Dose Thunfisch.

Rentner stehen Schlange vor Banken © AFP

"Das ist doch ein Scherz! Das reicht für niemanden", rief etwa die 68-jährige Maria Caraballo. Und auch der Präsident einer Rentnergewerkschaft, Emilio Lozada, sagte im venezolanischen Radio, 90 Bolívar, "das tut weh". Das fühle sich an wie Betteln. 90 Bolívar sind nur ein Bruchteil der Rente, die den Älteren im Land eigentlich zustünde: im Schnitt 1800 Bolívar, rund 24 Euro monatlich.

Am Samstag hatten tausende Rentner gegen ihre Misere protestiert. An dem Tag hatte die Regierung einen kleinen Teil ihrer Renten zwar überwiesen, weitere Anteile sollen diese Woche und Mitte September folgen. Allerdings waren sämtliche Banken am Wochenende geschlossen und die Venezolaner kamen nicht an ihr Bargeld.

Das Land wird von einer schweren Wirtschaftskrise und einer Hyperinflation geplagt. Die Geldentwertung könnte laut Internationalem Währungsfonds (IWF) dieses Jahr eine Million Prozent erreichen. Ende Juli hatte das Land fünf Nullen aus seiner Landeswährung gestrichen.