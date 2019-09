Hunderte Millionen Konten betroffen

Telefonnummern von Facebook-Nutzern zeitweise frei zugänglich im Internet

Washington (AFP) - Die Telefonnummern von hunderten Millionen Facebook-Nutzern sind zeitweise auf einem ungeschützten Server gespeichert worden. Das auf Technologie- und Internetthemen spezialisierte US-Nachrichtenportal "TechCrunch" berichtete am Mittwoch, auf dem ohne Passwort zugänglichen Server seien die Telefonnummer und die sogenannte ID - eine mit jedem Konto verbundene Zahlenkombination - von 419 Millionen Facebook-Konten gespeichert worden. Mittels der ID lässt sich leicht der Nutzername ermitteln.

Facebook-Seite © AFP

Facebook bestätigte die Panne. Allerdings liege die Zahl der betroffenen Konten des Onlinenetzwerks nach vorläufigen Erkenntnissen nur bei etwa der Hälfte der genannten 419 Millionen, teilte ein Konzernsprecher mit. Auch seien die Daten alt. Die Datenbanken wurden nach Angaben des Sprechers inzwischen von dem Server entfernt. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Sicherheit von Konten gefährdet worden sei.

Laut "TechCrunch" waren unter anderem 133 Millionen Konten in den USA, mehr als 50 Millionen in Vietnam und 18 Millionen in Großbritannien von der Panne betroffen.

Facebook war im vergangenen Jahr von mehreren Datenschutzskandalen erschüttert worden. Heraus kam unter anderem, dass die Daten von rund 87 Millionen Nutzern bei der Datenanalysefirma Cambridge Analytica gelandet waren. Sie wurden unter anderem unerlaubt im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 für die Kampagne des heutigen Amtsinhabers Donald Trump genutzt.

Wegen der Datenschutzverstöße verhängte die US-Verbraucherschutzbehörde FTC im Juli eine Rekordstrafe von fünf Milliarden Dollar (4,5 Milliarden Euro) gegen Facebook.