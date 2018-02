Telekom macht dank US-Steuerreform besonders hohe Gewinne

Konzernüberschuss stieg 2017 um 30 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro

Bonn (AFP) - Die Deutsche Telekom hat dank der Steuerreform in den USA besonders hohe Gewinne eingefahren. Der Konzernüberschuss stieg 2017 um 29,6 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Einer der Gründe war demnach ein Sondereffekt durch die Reform der US-Unternehmenssteuern in Höhe von 1,7 Milliarden Euro. Die Dividende erhöht sich um fünf Cent auf 65 Cent je Aktie.

Strahlende Telekom-Vorstände © AFP

Der Gesamtumsatz stieg um 2,5 Prozent auf 74,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen investierte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben eine Rekordsumme von 19,5 Milliarden Euro in Glasfasern und Mobilfunkleitungen - ein Plus von 42,9 Prozent. 40.000 Kilometer Glasfaserkabel wurden allein in Deutschland vergangenes Jahr verlegt, dieses Jahr sollen es 60.000 Kilometer werden.