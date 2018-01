Messe: Konzern hat aber weiter Teilnahme signalisiert

Telekom ohne eigenen Stand auf der Cebit

Düsseldorf (AFP) - Die Deutsche Telekom wird in diesem Jahr keinen eigenen Stand auf der einst weltgrößten IT-Messe Cebit haben. Der Konzern habe erklärt, sich stattdessen auf die Hannover Messe im April fokussieren zu wollen, berichtete das "Handelsblatt" am Montag. Die Deutsche Messe AG, die die Cebit in diesem Jahr neu aufstellen will, äußerte sich "zuversichtlich", dass sich die Telekom in anderer Form dennoch weiter an der IT-Messe beteiligt.

Telekom ohne eigenen Cebit-Stand © AFP

"Über die Form der Teilnahme sind wir auf verschiedenen Ebenen im Gespräch und werden die Art und Weise im Rahmen von gemeinsamen Workshops Ende Januar, Anfang Februar erarbeiten", sagte ein Messesprecher. Die Telekom habe in mehreren Gesprächen "klar signalisiert", dass sie an der Cebit teilnehmen werde. Die Telekom begleite die Transformation der Cebit "sehr intensiv".

Die Cebit war einst weltweit die größte Messe ihrer Art. In Spitzenzeiten Anfang des Jahrhunderts kamen rund 800.000 Besucher. Doch in den vergangenen Jahren ging diese Zahl deutlich zurück. 2017 waren es noch rund 200.000. Die Deutsche Messe kündigte deshalb an, ein neues Konzept für die Cebit zu entwickeln. Die "neue Cebit" nennt sich nun "Europas Business-Festival für Innovation und Digitalisierung". Sie findet in diesem Jahr zum ersten Mal nicht im Frühjahr, sondern im Sommer, vom 11. bis 15. Juni, statt.

Ihre Teilnahme fest zugesagt hätten bereits Unternehmen wie Vodafone, SAP, die Software AG, IBM, HP Enterprise und der Chiphersteller Intel, erklärte die Deutsche Messe. Mit dabei seien auch das Bundeswirtschafts- und das Bundesforschungsministerium. In den kommenden Wochen würden zudem weitere Zusagen internationaler Konzerne erwartet.