Kurs fällt kurz nach Handelsbeginn in New York um 2,6 Prozent

Tesla-Aktie gibt weiter nach

New York (AFP) - Wachsende Zweifel an den Plänen von Tesla-Chef Elon Musk haben den Kurs der Aktie am Montag weiter fallen lassen. Wenige Minuten nach Handelsbeginn an der Wall Street in New York notierte die Tesla-Aktie am Montag bei 297,55 Dollar, 2,6 Prozent im Minus. Musk hatte Anfang August getwittert, er wolle den Elektroauto-Konzern von der Börse nehmen, die Finanzierung sei gesichert.

Ein Teslageschäft in Washington DC © AFP

Der Handel mit Tesla-Aktien musste am 7. August vorübergehend ausgesetzt werden. Seitdem sank der Kurs des Papiers um mehr als 20 Prozent.

Die Investmentbank JPMorgan Chase setzte ihre Erwartung an die Aktie am Montag deutlich herab, von 308 Dollar auf 195 Dollar. Die Fortschritte beim Börsenrückzug "erscheinen sehr viel weniger weit als wir zuvor annahmen", erklärte JPMorgan. Zwar sei der Rückzug "klar möglich", doch letzten Berichten zufolge sei die Finanzierung eben nicht gesichert. "Jeglicher Deal ist möglicherweise weit davon entfernt, auch nur vorgeschlagen zu werden."

US-Medienberichten zufolge befasst sich inzwischen die US-Börsenaufsicht SEC bereits mit Musks Vorgehen. Sie prüft demnach, ob Musks Äußerungen zutreffend gewesen seien. Zudem prüft sie, ob die Ankündigung auf Twitter rechtmäßig war oder ob sie auf einem anderen Weg hätte erfolgen müssen.