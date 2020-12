Tesla-Chef für Preisverleihung in Berlin

Berlin (AFP) - Der US-Unternehmer Elon Musk wird am Dienstag zu einer Preisverleihung in Berlin erwartet. Dem Chef des Elektroautobauers Tesla wird in der deutschen Hauptstadt um 20.00 Uhr der Axel-Springer-Award des gleichnamigen Medienkonzerns überreicht. Die Laudatio hält Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Gewürdigt werden sollen der Erfindergeist und die Innovationskraft, mit der Elon Musk gleich mehrere Branchen revolutioniert habe.

Tesla-Chef Elon Musk © AFP

Frühere Preisträger waren unter anderem Facebook-Chef Mark Zuckerberg sowie Amazon-Gründer Jeff Bezos. Die Verleihung am Dienstag wird live im Internet übertragen.