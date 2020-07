Elektroautobauer verzeichnet im zweiten Quartal Überschuss von 104 Millionen Dollar

Tesla erzielt vierten Quartalsgewinn in Folge

New York (AFP) - Trotz der Corona-Pandemie hat der US-Elektroautobauer Tesla im zweiten Quartal dieses Jahres einen Gewinn in Höhe von 104 Millionen Dollar (90 Millionen Euro) erzielt. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Handelsschluss mit. Im zweiten Quartal des Vorjahres hatte Tesla noch einen Verlust in Höhe von 408 Millionen Dollar gemeldet.

Tesla-Filiale in Amsterdam © AFP

Für Tesla ist es bereits der vierte Quartalsgewinn in Folge. Damit könnte das Unternehmen von Elon Musk nun erstmals in den renommierten Aktienindex S&P 500 aufgenommen werden.