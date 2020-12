Anteilsschein auf Rekordhoch - Tesla an der Börse über 600 Milliarden Dollar wert

Tesla nutzt Höhenflug der Aktie für Kapitalerhöhung um bis zu fünf Milliarden Dollar

New York (AFP) - Der US-Elektrobauer Tesla nutzt den Höhenflug seiner Aktie an der Wallstreet für eine weitere Kapitalerhöhung: Tesla kündigte am Dienstag den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu fünf Milliarden Dollar (4,12 Milliarden Euro) an. Es ist die zweite Kapitalerhöhung in drei Monaten.

Elon Musk im September in Grünheide © AFP

Mit dem Geld will Tesla seine Schulden verringern und investieren. Die Firma baut aktuell zwei neue Werke - eines in Grünheide bei Berlin und eines in Austin im US-Bundesstaat Texas.

Die Tesla-Aktie hatte am Montagabend ein neues Rekordhoch von 641,76 Dollar erreicht - damit ist der Autobauer aus Kalifornien an der Börse 608 Milliarden Dollar wert. Das ist fast zehn Mal so viel wie Traditionshersteller General Motors, dem größten Hersteller in den USA, der aktuell 63 Milliarden Dollar Börsenwert aufweist.

Anleger sehen in Tesla die Zukunft der Automobilität; seit Gründung der Firma von Elon Musk 2003 hat sich Tesla auf die Fahne geschrieben, Elektroautos aus der Nische zu holen und massentauglich zu machen.

Der Aktienkurs profitiert zusätzlich von der Ankündigung von Mitte November, dass Tesla am 21. Dezember in den Aktienindex S&P 500 aufgenommen werden wird - und damit in zahlreiche ETFs (Exchange Traded Fund). Die Indexfonds bilden die Wertentwicklung eines Index ab und sind bei Anlegern sehr beliebt.

Tesla-Chef Elon Musk hat der Höhenflug der Aktie zum zweitreichsten Mann der Welt gemacht; auf dem Papier gehören ihm laut Finanznachrichtenagentur Bloomberg 155 Milliarden Dollar.