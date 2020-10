Fünftes Quartal in Folge mit schwarzen Zahlen

Tesla verdoppelt seinen Gewinn

New York (AFP) - Der US-Elektroautohersteller Tesla hat seinen Gewinn im vergangenen Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, stieg der Gewinn von Juli bis September auf 331 Millionen Dollar (279 Millionen Euro). Es war das fünfte Quartal in Folge, dass Tesla schwarze Zahlen vermeldete. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn noch 143 Millionen Dollar betragen.

Tesla bleibt in der Gewinnspur © AFP

Die Umsätze lagen im vergangenen Quartal den Angaben zufolge bei 8,7 Milliarden Dollar. Getrieben wurde das Wachstum insbesondere von der gestiegenen Zahl ausgelieferter Autos. Nach Unternehmensangaben wurden im vergangenen Quartal 139.000 Elektrofahrzeuge an Kunden übergeben. Im ganzen Jahr plant Tesla, rund eine halbe Million Autos auszuliefern. Der US-Hersteller will künftig seine Kapazitäten deutlich ausweiten und baut deshalb eine neue Riesenfabrik in Grünheide bei Berlin.