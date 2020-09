Elektroautobauer hatte zuletzt Aktiensplit vollzogen

Tesla will neue Aktien im Wert von bis zu fünf Milliarden Dollar verkaufen

New York (AFP) - Der US-Elektroautobauer Tesla will durch den Verkauf neuer Aktien bis zu fünf Milliarden Dollar (rund 4,2 Milliarden Euro) einnehmen. Das kündigte der von Technologie-Pionier Elon Musk geführte Konzern am Dienstag in einem Dokument an die US-Börsenaufsicht SEC an. Der Wert der Tesla-Aktie war in den vergangenen Monaten stark angestiegen, das Unternehmen wurde damit zum wertvollsten Autobauer der Welt.

Tesla-Filiale in Amsterdam © AFP

Zuletzt vollzog Tesla einen sogenannten Aktiensplit: Der Wert der Tesla-Aktie wurde durch fünf geteilt. Dadurch senkte der Elektroautobauer den Kaufpreis der Aktie und machte sie für Anleger wieder erschwinglicher. Besitzer von Tesla-Aktien bekamen im Zuge des Splits zum Ausgleich fünf Mal mehr Anteile, der Gesamtwert ihrer Aktien veränderte sich also nicht.