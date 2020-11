Großer Erfolg für Elektroauto-Hersteller - Schritt war seit Juli erwartet worden

Tesla wird ab Dezember in Aktienindex S&P 500 aufgenommen

New York (AFP) - Der Elektroauto-Hersteller Tesla wird im Dezember in den wichtigen Aktienindex S&P 500 aufgenommen. Das US-Unternehmen werde dem Index vor der Markteröffnung am 21. Dezember beitreten, erklärte der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices am Montag nach Börsenschluss. Der Aktienkurs von Tesla legte daraufhin mächtig zu und stieg um mehr als neun Prozent.

Erfolg für Autobauer Tesla © AFP

Das von Elon Musk geführte Unternehmen ist laut S&P Dow Jones Indices an der Börse mehr als 386 Milliarden Dollar wert - und gehört damit direkt zu einer der wertvollsten Firmen des S&P 500.

Die Aufnahme in den prestigeträchtigen Index war bereits seit Juli erwartet worden, als Tesla das vierte Quartal in Folge Gewinne meldete - eines der Kriterien für die Aufnahme in den S&P 500. Doch Teslas Name fehlte bei den im September verkündeten Änderungen. Die Aktien des Unternehmens stürzten daraufhin kurzzeitig in den Keller.