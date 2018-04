Dritter Abgang binnen zwei Jahren in der Abteilung "Autopilot"

Teslas Chefentwickler für selbstfahrende Autos geht

San Francisco (AFP) - Mitten in den Ermittlungen zu einem tödlichen Unfall mit einem Tesla-Auto in Kalifornien verabschiedet sich der Chefentwickler für selbstfahrende Autos des US-Unternehmens. Jim Keller wechsle zum Chiphersteller Intel, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Die Abteilung "Autopilot" bei Tesla verliert damit bereits den dritten Chef binnen zwei Jahren. Gründe wurden nicht genannt.

Tesla-Logo © AFP

Keller war vor allem zuständig für die Fahrassistenzprogramme bei Tesla. Damit können Autos ohne Zutun des Fahrers in sehr vielen Situationen gesteuert werden. Der Fahrer ist jedoch weiter verantwortlich und muss sich auf den Verkehr konzentrieren.

Bei dem Unfall am 23. März in Kalifornien war der Fahrer eines Tesla gegen eine Betonbarriere gerast. Der Wagen ging in Flammen auf und wurde von zwei nachkommenden Autos erfasst. Der Fahrer starb später im Krankenhaus.

Tesla bestätigte, dass der Autopilot eingeschaltet war. In den Sekunden vor dem Unfall habe der Fahrer aber trotz wiederholter Aufforderungen nicht das Steuer übernommen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde ermittelt im den Fall.