Aufsichtsrat sucht Nachfolger

Thyssenkrupp-Chef Hiesinger geht mit sofortiger Wirkung

Essen (AFP) - Der Chef des Thyssenkrupp-Konzerns, Heinrich Hiesinger, geht mit sofortiger Wirkung. Der Aufsichtsrat habe den Vorstand gebeten, das Unternehmen zunächst ohne Vorsitzenden weiterzuführen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. In einem "strukturierten Prozess" solle ein Nachfolger für Hiesinger gefunden werden.

Thyssenkrupp-Chef Hiesinger im September 2017 © AFP

Hiesinger hatte am Donnerstag überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Der Aufsichtsrat trat am Freitag zusammen, um über den Wunsch des 58-Jährigen nach einvernehmlicher Auflösung seines Vertrags zu entscheiden.

Grund für den Rücktritt sind laut Hiesingers Erklärung unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Er stand unter starkem Druck von Großaktionären, die ein schnelleres Tempo beim Umbau des Konzerns fordern. Auch gegen die Zusammenlegung der Stahlsparten von Thyssenkrupp und dem indischen Konzern Tata gab es Widerstand im Aufsichtsrat.

Hiesinger kam von Siemens und stand seit 2011 an der Spitze des Essener Industriekonzerns. In seiner Amtszeit sank der Aktienwert des Unternehmens deutlich: Bei seinem Antritt lag der Kurs bei rund 30 Euro, er fiel auf zuletzt 23 Euro - während der Dax als Ganzes in dieser Zeit stark anstieg.