Grund ist offenbar Streit um künftigen Kurs des Konzerns

Thyssenkrupp-Chef Hiesinger kündigt seinen Rücktritt an

Essen (AFP) - Der Chef des Thyssenkrupp-Konzern, Heinrich Hiesinger, hat am Donnerstag seinen Rücktritt angekündigt. Der 58-Jährige habe Präsidium und Aufsichtsrat des in Essen ansässigen Konzerns um Gespräche gebeten, "die zur einvernehmlichen Auflösung seines Mandats als Vorsitzender des Vorstands der thyssenkrupp AG führen sollen", hieß es in einer Mitteilung des Konzerns. Der Aufsichtsrat werde am Freitag zusammentreten, um über das Rücktrittsgesuch zu entscheiden.

Thyssenkrupp-Chef Hiesinger im September 2017 © AFP

Hiesingers Rücktrittsankündigung erfolgte wenige Tage nach einer wichtigen Weichenstellung: Erst am Wochenende unterzeichneten der Essener Konzern und das indische Unternehmen Tata Steel die Vereinbarung zum Zusammenschluss ihrer Stahlaktivitäten.

Hiesinger ließ in einer Erklärung durchblicken, dass es Differenzen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat über den Kurs des Industriekonzerns gab. Voraussetzung für eine "erfolgreiche Unternehmensführung" sei "ein gemeinsames Verständnis von Vorstand und Aufsichtsrat über die strategische Ausrichtung des Unternehmens", erklärte er. Er biete seinen Rücktritt an, "um eine grundsätzliche Diskussion im Aufsichtsrat über die Zukunft von thyssenkrupp zu ermöglichen".

Der Manager stand seit 2011 an der Spitze des Essener Industriekonzerns, der einen tief greifenden Umstrukturierungsprozess durchläuft. Der Aktienwert des Unternehmens sank seit Hiesingers Berufung deutlich: Bei seinem Antritt lag der Kurs bei rund 30 Euro, er fiel auf zuletzt 23 Euro - während der Dax als Ganzes in dieser Zeit stark anstieg. Spekulationen über Hiesingers Abgang gab es seit längerem, sein Rückhalt im Aufsichtsrat soll zuletzt weniger geworden sein.

Aufsichtsratschef Ulrich Lehner würdigte Hiesingers Verdienste: "Hiesinger hat thyssenkrupp aus einer existenzbedrohenden Krise befreit", erklärte Lehner. "Ohne Heinrich Hiesinger würde es thyssenkrupp nicht mehr geben."

Erst am Wochenende hatten Thyssenkrupp und Tata Steel ihre Kooperation besiegelt. Hintergrund für den maßgeblich von Hiesinger betriebenen Zusammenschluss waren die Überkapazitäten auf dem Stahlmarkt durch die hohe Produktion in China.

Von der Zusammenarbeit mit Tata versprach sich Hiesinger Einsparungen und mehr Effizienz. Berichten zufolge gab es im Aufsichtsrat aber Widerstand gegen diesen einschneidenden Schritt.

Der 1960 geborene Hiesinger ist Diplomingenieur. Nach seiner Promotion stieg er 1992 zunächst bei Siemens ein. 2010 wechselte er als stellvertretender Vorstandschef zu Thyssenkrupp, im Januar 2011 übernahm er den Vorsitz. Der Konzern stellt neben Stahl eine Vielzahl von Produkten her - die Palette reicht von Aufzügen über Autoteile bis hin zu U-Booten.