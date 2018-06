Nach Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat "in Kürze" Vertragsunterzeichnung

Thyssenkrupp segnet Stahlfusion mit indischem Konzern Tata ab

Essen (AFP) - Thyssenkrupp hat die Fusion seiner Stahlsparte mit der des indischen Unternehmens Tata Steel abgesegnet. Wie der Konzern am Freitagabend in Essen in einer adhoc-Mitteilung bekannt gab, stimmten Vorstand und Aufsichtsrat des Konzerns der Schaffung eines Unternehmens zu, an dem Thyssenkrupp und Tata zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind.

Thyssenkrupp und Tata gründen ein Joint Venture © AFP

Ein entsprechender bindender Vertrag werde voraussichtlich "in Kürze" unterzeichnet, hieß es weiter. Die zuständigen Wettbewerbsbehörden, unter anderem in der EU, müssten dem Zusammenschluss allerdings noch zustimmen.

Das Zusammengehen mit Tata sei "ein wichtiger Meilenstein für die Transformation von Thyssenkrupp zu einem Industrie- und Dienstleistungskonzern", hob der Konzern hervor. Es gebe jährlich wiederkehrende Synergieeffekte in Höhe von 400 bis 500 Millionen Euro. Thyssenkrupp rechnet nach eigenen Angaben daher mit einer deutlichen Verbesserung seiner Bilanzen. Im Falle eines Börsengangs des Joint Ventures erhalte Thyssenkrupp außerdem einen höheren Anteil an den Erlösen in Höhe von 55 Prozent.

Zuvor hatte die Gewerkschaft IG Metall in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" signalisiert, dass sie grünes Licht für die Fusionspläne geben wolle. Durch den Zusammenschluss soll der zweitgrößte europäische Stahlproduzent nach ArcelorMittal entstehen.

Die "Welt am Sonntag" berichtete, die Einigung sei bereits in den Thyssenkrupp-Werken bekannt gegeben worden. Der Vorstandvorsitzende von ThyssenKrupp Steel Europe, Andreas Goss, schrieb demnach in einem Brief an die Belegschaft, der Zusammenschluss sei "eine gute Nachricht für den Stahl und wegweisend für unsere Zukunft".