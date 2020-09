Zahlung von fünf Milliarden Dollar an den Staat demnach normale Steuerzahlungen

Tiktok-Mutter Bytedance: Kein Technologie-Transfer in die USA vorgesehen

Peking (AFP) - Nach der Einigung im Streit um die Videoplattform Tiktok in den USA hat der chinesische Mutterkonzern Bytedance am Montag klargestellt, dass derzeit "kein Transfer irgendwelcher Algorithmen und Technologien" vorgesehen sei. Das in den USA neue geplante Unternehmen namens Tiktok Global werde in den USA an der Börse notiert sein - Bytedance werde 80 Prozent der Anteile halten, der US-Softwarekonzern Oracle und der US-Handelskonzern Walmart den Rest.

Tiktok-Büro in Culver City in Kalifornien © AFP

Im Verwaltungsrat von Tiktok Global werde Bytedance-Gründer Zhang Yiming sitzen, daneben die aktuelle Führung des Unternehmens sowie der Chef von Walmart, teilte das chinesische Unternehmen weiter mit. Bei der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zahlung von fünf Milliarden Dollar (4,2 Milliarden Euro) an den Staat handle es sich um eine Prognose der zu erwartenden Steuerzahlungen.

Trump hatte Bytedance mit der Drohung eines Verbotes von Tiktok in den USA stark unter Druck gesetzt. Die am Wochenende vom Präsidenten verkündete Einigung sieht vor, dass Oracle als Technologiepartner 12,5 Prozent an dem neuen Unternehmen Tiktok Global übernimmt und Walmart als Handelspartner 7,5 Prozent. Das neue Unternehmen wird nach den Worten Trumps "nichts mehr mit China zu tun haben", die Videoplattform werde "zu 100 Prozent" sicher sein.

Der Präsident wirft Tiktok Spionage für China vor. Bytedance hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Die Einigung vom Wochenende muss noch besiegelt werden.