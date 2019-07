Trotz Protesten von Bauern und Umweltaktivisten wegen Einfuhr von Palmöl

Total startet Produktion in Bioraffinerie in Südostfrankreich

Paris (AFP) - Der Ölkonzern Total hat am Mittwoch mit der Produktion von Biotreibstoffen in einer der größten Bioraffinerien Europas begonnen. Die Anlage in La Mède nahe Marseille im Südwesten Frankreichs habe den Betrieb aufgenommen, teilte Total mit. Demnach können dort jährlich 500.000 Tonnen "Biodiesel" und "Biojet" für Flugzeuge hergestellt werden. Wegen der geplanten Einfuhr von Palmöl liefen Bauern und Umweltaktivisten Sturm gegen die Raffinerie.

Bioraffinerie von Total in La Mède © AFP

Biotreibstoffe werden unter anderem aus Pflanzenöl wie etwa Palmöl gewonnen. Letzteres machen Umweltschützer für die massive Vernichtung von Wäldern vor allem in Südostasien verantwortlich. Total hat angekündigt, jährlich bis zu 300.000 Tonnen Palmöl importieren zu wollen - zum großen Ärger auch der französischen Raps- und Sonnenblumenbauern. Total sagte ferner zu, pro Jahr mindestens 50.000 Tonnen französisches Rapsöl zu verwenden.

In der Raffinerie sollen Biotreibstoffe auf verschiedener Basis gewonnen werden: 60 bis 70 Prozent sollen durch die Umwandlung von Pflanzenölen etwa aus Raps, Sonnenblumen, Soja, Palmen und Mais hergestellt werden. Die restlichen 30 bis 40 Prozent sollen aus tierischen Fetten und Speiseöl produziert werden. Die größte französische Bauerngewerkschaft fordert ein Verbot von Palmöl-Einfuhren.