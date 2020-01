Knapp 495 Millionen Übernachtungen 2019

Tourismusverband erwartet zehntes Rekordjahr in Folge in Deutschland

Berlin (AFP) - Die deutschen Hotels und Pensionen haben im vergangenen Jahr so viele Übernachtungen verzeichnet wie nie zuvor. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, "wird die Zahl der Übernachtungen voraussichtlich einen neuen Rekordwert von 494,7 Millionen erreichen", ein Plus von 3,5 Prozent zum Vorjahr. Laut dem Deutschen Tourismusverband wäre 2019 damit "das zehnte Rekordjahr in Folge".

Schloss Charlottenburg in Berlin © AFP

Von Januar bis November verzeichneten die Statistiker in Wiesbaden fast 465 Millionen Übernachtungen, 3,7 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2018. Davon entfielen gut 80 Prozent auf inländische Gäste.

"Wir steuern damit ganz klar auf die Marke von 500 Millionen Übernachtungen zu", erklärte Reinhard Meyer, Präsident des Tourismusverbandes und SPD-Finanzminister in Mecklenburg-Vorpommern. Nun gelte es, den Erfolg "durch eine bessere Zusammenarbeit von Politik und Branche" für die Zukunft zu sichern. Der Tourismusverband fordert unter anderem eine nationale Tourismusstrategie und -förderung sowie eine bessere Koordination zwischen den Bundesressorts sowie Bund und Ländern.