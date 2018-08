Autobauer senkt dennoch Gewinnprognose für das Gesamtjahr

Toyota fährt im Frühjahrsquartal Rekordgewinn ein

Tokio (AFP) - Der japanische Autoriese Toyota hat von April bis Juni einen neuen Rekordquartalsgewinn eingefahren. Unter dem Strich verdiente der Autobauer rund 657 Milliarden Yen (5,05 Milliarden Euro), das waren 7,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie Toyota am Freitag mitteilte. Vor allem die Verkäufe in den USA und in China trugen zum guten Ergebnis bei. Der Umsatz kletterte um 4,5 Prozent auf 7,36 Billionen Yen.

Logo von Toyota © AFP

Toyota verkaufte im ersten Quartal seines Geschäftsjahrs 2018/2019 weltweit 2,6 Millionen Autos. Gründe für den hohen Gewinn sei auch eine Reduzierung der Kosten gewesen, sagte Toyota-Manager Masayoshi Shirayanagi.

Für das Gesamtjahr bis Ende März 2019 rechnet Toyota allerdings mit einem Gewinnrückgang um 15 Prozent, wie Shirayanagi warnte. Der Konzern erwarte einen Anstieg des Yen gegenüber dem Dollar sowie höhere Entwicklungskosten für elektrisches und autonomes Fahren.

Mögliche US-Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Autos von Toyota seien in die Prognose nicht eingerechnet, sagte Shirayanagi. Die Folgen wären allerdings "deutlich".