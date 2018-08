Zusammenarbeit bei Entwicklung selbstfahrender Autos vereinbart

Toyota investiert 500 Millionen Dollar in Fahrdienstvermittler Uber

San Francisco (AFP) - Der japanische Autobauer Toyota arbeitet künftig eng mit dem US-Fahrdienstvermittler Uber zusammen: Toyota investiert 500 Millionen Dollar (428 Millionen Euro) in Uber, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Vereinbart wurde, gemeinsam einen Mobilitätsdienst mit selbstfahrenden Autos zu entwickeln.

Polizei veröffentlicht Aufnahmen von tödlichem Uber-Unfall © AFP

Toyota steuert demnach die Autos bei, die dann über Uber angeboten werden sollen. Erste Angebote soll es demnach 2021 geben. "Hunderte Autos" würden es in einem ersten Schritt sein, sagte ein Unternehmenssprecher.

Die Partnerschaft mit Uber spiele eine "entscheidende Rolle bei der Verwirklichung des autonomen Fahrens in großem Maßstab", erklärte Toyota. Schon 2016 hatte die Tochter Toyota Financial Services in Uber investiert - wie viel, wurde nicht bekannt. Die jetzt geschlossene Vereinbarung sei ein wichtiger Schritt bei der Umwandlung Toyotas in ein Mobilitätsunternehmen.

Uber fährt derzeit die Entwicklung eigener selbstfahrender Autos zurück. Im März hatte bei einem Unfall ein solches Fahrzeug eine Passantin getötet. Erst seit Juli setzt Uber selbstfahrende Autos wieder ein, allerdings nur mit einem Fahrer am Lenkrad.