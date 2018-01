Präsident Macron empfängt mehr als hundert ausländische Firmenchefs

Toyota kündigt Investition in nordfranzösisches Werk an

Onnaing (AFP) - Der japanische Autobauer Toyota will 300 Millionen Euro in sein Werk im nordfranzösischen Onnaing investieren. Das kündigte Werksdirektor Luciano Biondo bei einem Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag an. Toyotas Vize-Präsident Didier Leroy sagte AFP, er selbst habe diese Entscheidung getroffen, und zwar in Japan. Das Werk werde modernisiert, kündigte Leroy an. "Manches ist schon seit dem Start des Werks hier."

Präsident Macron und ein Toyota-Arbeiter in Onnaing © AFP

Macron sagte vor den Angestellten des Werks, die Investition von 300 Millionen Euro bedeute die Schaffung von 700 unbefristeten Stellen. "Und das, weil Sie gut sind!"

Am Abend wollte Macron rund 140 ausländische Firmenchefs in Paris empfangen und die Investitionen in den Standort Frankreich ankurbeln. Viele von ihnen sind auf dem Weg nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Ab Dienstag werden in dem Schweizer Skiort rund 3000 Gäste erwartet, darunter 1900 Unternehmenschefs.