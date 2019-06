US-Präsident trifft sich Ende Juni in Japan mit Xi

Trump: Nach G20-Gipfel Entscheidung über mögliche neue China-Zölle

Caen (AFP) - US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Worten voraussichtlich nach dem G20-Gipfel Ende Juni in Osaka darüber entscheiden, ob er weitere Strafzölle gegen China verhängt. Er werde diese Entscheidung "wahrscheinlich" direkt nach dem Treffen der G20-Staatengruppe in Osaka treffen, sagte Trump am Donnerstag in Nordfrankreich, wo er an den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilnahm.

Trump (l.) und Macron bei einem Treffen in der Normandie © AFP

Trump bestätigte, dass er am Rande des G20-Gipfels mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping bilaterale Gespräche über den Handelskonflikt führen will. "Wir werden sehen, was passiert", sagte er.

Der US-Präsident bezog sich mit seinen Äußerungen auf seine frühere Drohung, dass er weitere Strafzölle auf chinesische Waren im Gesamtwert von mehr als 300 Milliarden Dollar (267 Milliarden Euro) verhängen könnte. Damit wären die gesamten chinesischen Warenexporte in die Vereinigten Staaten mit Strafzöllen belegt.

Seit dem vergangenen Jahr hat Trump bereits stufenweise solche Zölle auf chinesische Güter im Wert von inzwischen insgesamt 250 Milliarden Dollar verhängt. Die Zölle liegen mittlerweile für alle betroffenen Waren bei 25 Prozent. China hat mit Gegenzöllen auf US-Waren im Wert von 110 Milliarden Dollar reagiert - das sind fast die gesamten US-Exporte in die Volksrepublik.

Der Handelskonflikt zwischen den beiden weltweit größten Volkswirtschaften schürt rund um den Globus die Furcht vor einem Konjunktureinbruch. Mehrere Gesprächsrunden zwischen hochrangig besetzten Regierungsdelegationen beider Länder führten in den vergangenen Monaten zu keinem Durchbruch zur Beilegung des Streits.