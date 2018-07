Zweifel und Kritik an Ankündigung des US-Präsidenten

Trump: Saudi-Arabien wird angesichts hoher Preise die Ölproduktion ausweiten

Washington (AFP) - Im Kampf gegen den hohen Ölpreis hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben bei Saudi-Arabien eine deutliche Ausweitung der Ölproduktion erwirkt. König Salman habe zugestimmt, die Ölproduktion um bis zu zwei Millionen Barrel zu erhöhen, schrieb Trump am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Irans Vize-Präsident Eschagh Dschahangiri sagte am Sonntag in einer Rede, es werde Washington nicht gelingen, sein Land bei den Ölexporten auszubooten.

Trump mit Saudi-Arabiens König Salman © AFP

Trump schrieb auf Twitter, er habe den saudiarabischen König gebeten, die Ölproduktion seines Landes um bis zu zwei Millionen Barrel zu erhöhen, um Ausfälle infolge "der Turbulenzen und Störungen im Iran und Venezuela" auszugleichen. Der US-Präsident fügte hinzu: "Preise zu hoch! Er hat zugestimmt!"

Die amtliche saudiarabische Nachrichtenagentur SPA bestätigte, dass König Salman mit Trump ein Telefonat über die Ölförderung geführt habe. Beide hätten die Notwendigkeit betont, "Anstrengungen zu unternehmen, um die Stabilität des Ölmarktes und des globalen Wirtschaftswachstums zu erhalten". Auch um "Bemühungen der Förderländer, eventuelle Lieferengpässe auszugleichen", sei es gegangen.

Erst vor rund einer Woche hatte sich die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (Opec) auf eine Erhöhung der Ölproduktion ab Juli verständigt. Die Mitgliedstaaten einigten sich auf eine Erhöhung der Fördermenge um rund eine Million Barrel pro Tag. Damit wurde ein Kompromiss zwischen den beiden Rivalen Saudi-Arabien und Iran erreicht.

Die Opec hatte im November 2016 zusammen mit ihren Partnerländern eine Drosselung der Produktion beschlossen, um den damaligen Verfall der Rohölpreise zu stoppen. Auch Nicht-Mitgliedsländer schlossen sich wenig später an. Nachdem der Ölpreis Anfang 2016 nur rund 30 Dollar betragen hatte, liegt er mittlerweile aber bei etwa 70 Dollar (rund 60 Euro) pro Barrel (159 Liter).

Trump will mit fallenden Ölpreisen und damit billigerem Benzin bei den Kongresswahlen im November punkten. Auch Saudi-Arabien hatte zuletzt darauf gedrungen, wegen der erhöhten Nachfrage die Ölproduktion wieder auszuweiten. Das nicht zur Opec gehörende Förderland Russland war ebenfalls dafür.

Der Iran hatte sich hingegen gegen eine Erhöhung der Ölproduktion ausgesprochen. Ölminister Bidschan Namdar Sanganeh erklärte, Trump sei mit seinen Sanktionen gegen den Iran und Venezuela für den hohen Ölpreis verantwortlich.

Das Abkommen von 2016 zur Drosselung der Ölproduktion, das noch bis Ende 2018 gilt, sieht eine Reduzierung um 1,8 Millionen Barrel pro Tag vor. Zuletzt hatten einige Förderländer ihre Produktion aber noch stärker verringert - mit dem Effekt, dass die tatsächliche tägliche Kürzung nach Angaben der Opec bei rund 2,8 Millionen Barrel lag. Mit der Einigung auf eine Erhöhung der Produktion um eine Millionen Barrel bekannten sich die Länder also lediglich zu bereits getroffenen Verpflichtungen.

Die von Trump verkündete Erhöhung der saudiarabischen Ölförderung von zehn auf bis zu zwölf Millionen Barrel ist laut "Wall Street Journal" allerdings unrealistisch. "Das ist einfach nicht machbar", sagte ein Vertreter der saudiarabischen Ölbranche der Wirtschaftszeitung.

Irans Vize-Präsident sagte am Sonntag in seiner im Staatsfernsehen übertragenen Rede, sein Land werde nicht tatenlos bei dem Versuch der USA zusehen, die iranischen Ölexporte "einzudämmen". Die iranische Regierung habe "einen Plan" und sei "sicher, dass wir mit der Gnade Gottes so viel Öl verkaufen werden wie benötigt". Ohnehin könne Saudi-Arabien die sonst entstehenden Engpässe nicht einfach ausgleichen, warnte Dschahangiri.

Das US-Außenministerium hatte am Dienstag alle Länder, darunter die Großkunden China und Indien, aufgerufen, iranische Ölimporte bis zum 4. November einzustellen. Anderenfalls würden Sanktionen verhängt, wie es nach der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran im Mai durch die US-Regierung angekündigt worden war.