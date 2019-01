Konzern will 700 Millionen Euro in Werk zum Bau von E-Autos in Tennessee stecken

Trump begrüßt VW-Investition in USA

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat die Investitionspläne des Autobauers VW in den USA begrüßt. "Gratulation für Chattanooga und Tennessee zu einem gut gemachten Job", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. "Ein großer Gewinn!" Volkswagen hatte am Montag auf der Automesse in Detroit die Pläne für ein Werk für Elektroautos verkündet. Vorgesehen sind Investitionen in Höhe von 700 Millionen Euro.

VW will Elektroautos in den USA produzieren © AFP

In Chattanooga im Bundesstaat Tennessee soll ab 2022 der rein elektrische SUV ID Crozz vom Band rollen, später auch der elektrische Bulli ID Buzz. VW zufolge soll das neue Werk bis zu tausend neue Jobs bringen sowie zusätzliche Arbeitsplätze bei Zulieferern.

VW will in den kommenden fünf Jahren insgesamt knapp 44 Milliarden Euro in die Zukunftsfelder E-Mobilität, autonomes Fahren und Internet-Dienste investieren. Dabei will der Wolfsburger Autobauer in den kommenden Jahren mehr als 20 rein elektrische Modelle auf den Markt bringen.