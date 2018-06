US-Präsident bezeichnet Freihandelsabkommen erneut als "schrecklichen Deal"

Trump erwägt bilaterale Abkommen mit Kanada und Mexiko anstelle von Nafta

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump will das von ihm heftig kritisierte Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta womöglich durch separate Vereinbarungen mit Mexiko und Kanada ersetzen. Er könne sich bilaterale Abkommen mit den beiden Partnern vorstellen, die "sehr unterschiedlich" seien, sagte Trump am Freitag vor Journalisten in Washington. "Wir verlieren viel Geld mit Kanada und wir verlieren ein Vermögen mit Mexiko", begründete er seine Forderung.

US-Präsident Donald Trump © AFP

Die USA verhandeln derzeit mit Kanada und Mexiko über eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens, das Trump am Freitag erneut als "schrecklichen Deal" bezeichnete. Anders als im Wahlkampf in Aussicht gestellt, kündigte der US-Präsident das Abkommen aber bislang nicht. Die von der US-Regierung verhängten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auch aus Kanada und Mexiko hatten das Verhandlungsklima zuletzt jedoch schwer belastet.

Nafta ist einer der weltweit umfangreichsten Handelsverträge und seit 1994 in Kraft. Das Abkommen besiegelt den nahezu unbeschränkten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen in den USA, Kanada und Mexiko. Für die mexikanische Wirtschaft ist Nafta von besonderer Bedeutung. Rund 80 Prozent der Exporte des Landes gehen in die USA.