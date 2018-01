US-Präsident will für seine "Amerika zuerst"-Agenda werben

Trump kommt zum Weltwirtschaftsforum nach Davos

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump will Ende des Monats am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen. Trump wolle das vom 22. bis 26. Januar stattfindende Treffen von Staatenlenkern nutzen, um für seine unter dem Motto "Amerika zuerst" stehende Agenda zu werben, kündigte Präsidentensprecherin Sarah Sanders am Dienstag in Washington an.

US-Präsident will zum Weltwirtschaftsforum in Davos kommen © AFP

Der US-Präsident wolle bei der Versammlung sein politisches Programm darlegen, das darauf abziele, die US-Wirtschaft und -Arbeiterschaft zu stärken, sagte Sanders.

Im vergangenen Jahr war das Treffen in den Schweizer Alpen von Sorgen wegen Trumps Kurs in der Außen- und Handelspolitik geprägt gewesen. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping warnte damals in einer Rede, die viel Aufsehen erregte, mit scharfen Worten vor globalen Handelskriegen und Protektionismus.

Trump war im vergangenen Jahr in Davos nicht dabei. Das Treffen fand damals in den Tagen vor seinem Amtsantritt statt.

An dem Forum hat schon seit Jahren kein US-Präsident mehr teilgenommen. Der bislang letzte Staatschef aus den Vereinigten Staaten, der zu der Versammlung in Davos kam, war Bill Clinton im Jahr 2000.