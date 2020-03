US-Präsident fordert von Fed weitere Zinssenkung

Trump kritisiert US-Notenbank in Coronavirus-Krise als "erbärmlich"

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat in der Coronavirus-Krise die US-Notenbank scharf kritisiert. Die Federal Reserve (Fed) sei "erbärmlich" und bewege sich zu "langsam", schrieb Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Notenbank müsse den Leitzins auf ein Niveau wie in anderen Staaten absenken, mit denen die USA in einem wirtschaftlichen Wettbewerb stünden.

US-Präsident Trump © AFP

"Die Federal Reserve muss ein Anführer sein, nicht ein sehr später Nachzügler wie bislang", schrieb Trump auf Twitter. Die US-Notenbank hatte den Leitzins vergangene Woche angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bereits um einen halben Prozentpunkt abgesenkt.

Trump hat die US-Notenbank in der Vergangenheit immer wieder scharf angegriffen. Er bricht damit mit der Gepflogenheit, die Unabhängigkeit der Zentralbank zu respektieren. Der US-Präsident wollte am Dienstag Maßnahmen vorstellen, um die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft abzumildern.