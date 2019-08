USA erheben zehn Prozent Abgaben auf Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar

Trump kündigt im Handelsstreit mit China neue Strafzölle an

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit China neue Strafzölle in Milliardenhöhe auf chinesische Importe angekündigt. Wie der Präsident am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärte, werden die USA ab September zusätzliche Strafzölle von zehn Prozent auf Waren im Wert von insgesamt 300 Milliarden Dollar (271 Milliarden Euro) erheben. China habe nicht wie versprochen mehr Agrarerzeugnisse aus den USA importiert, kritisierte Trump. Die Verhandlungen würden dennoch weitergehen.

US-Präsident Donald Trump © AFP

Die USA und China überziehen sich seit mehr als einem Jahr gegenseitig mit Strafzöllen in Milliardenhöhe. Trump beklagt regelmäßig ein zu hohes Handelsdefizit mit China und wirft der asiatischen Großmacht unter anderem Diebstahl geistigen Eigentums vor. Verhandlungen in Shanghai waren am Mittwoch ohne Ergebnisse zu Ende gegangen; beide Seiten wollen aber im September auf ranghoher Ebene weiter verhandeln.

Peking hatte im Juni angeboten, zur Entschärfung des Streits US-Güter im Wert von knapp 70 Milliarden Dollar zu kaufen, unter anderem landwirtschaftliche Produkte. Einen Monat später warf Trump der Volksrepublik vor, den Zusagen nicht nachzukommen.

Vor Trumps Tweets am Donnerstag hatte China seine Absicht zum Kauf von US-Agrarerzeugnissen erneuert. Staatliche und private Unternehmen hätten seit dem 19. Juli Kontakt zu Lieferanten in den USA aufgenommen, um über den Kauf verschiedener Produkte zu verhandeln - etwa Sojabohnen, Baumwolle, Schweinefleisch und Hirse.