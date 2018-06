US-Präsident verzichtet vorerst auf spezifische Restriktionen für China

Trump unterstützt Gesetz für striktere Investitionskontrollen

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump will ausländische Investitionen in den High-Tech-Sektor seines Landes strikter überwachen lassen, um den Diebstahl geistigen Eigentums zu verhindern. Er werde ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren im Kongress unterstützen, kündigte Trump am Mittwoch in Washington an.

Textilfabrik im chinesischen Huaibei © AFP

Der Präsident verzichtet damit vorerst darauf, aus eigener Vollmacht spezifische Maßnahmen zur Beschränkung chinesischer Investitionen in den USA zu verhängen. Das im Kongress beratene Gesetz ist allgemein angelegt und richtet sich in seinem Text nicht speziell gegen China. Allerdings könnte es in den praktischen Konsequenzen durchaus zu weiteren Einschränkungen chinesischer Investitionen führen.

Durch den am Dienstag vom Repräsentantenhaus verabschiedeten Gesetzentwurf sollen die Vollmachten des Ausschusses für ausländische Investitionen (CFIUS) gestärkt werden. Dabei handelt es sich um eine Kontrollinstanz, die aus Mitarbeitern verschiedener Behörden besteht und von Finanzminister Steven Mnuchin geleitet wird. Das CFIUS überwacht, ob ausländische Geschäftsaktivitäten in den USA möglicherweise die nationalen Sicherheitsinteressen des Landes gefährden.

Durch die geplante Gesetzgebung würden zusätzliche Instrumente bereitgestellt, "um die räuberischen Investitionspraktiken zu bekämpfen, die unsere essenzielle technologische Führungsrolle, nationale Sicherheit und unseren künftigen wirtschaftlichen Wohlstand bedrohen", erklärte Trump nun. Sollte das Gesetz verabschiedet werden, werde seine Regierung es "umgehend" und "energisch" umsetzen. Derzeit steht noch die Zustimmung des Senats zu dem Gesetzesvorhaben aus.

Trump hatte in den vergangenen Monaten den Handelsstreit mit China, dem er massiven Diebstahl von Technologien und Know-how vorwirft, durch die Verhängung und Androhung von Strafzöllen verschärft. Ende Mai hatte das Weiße Haus zudem über Zölle hinausgehende Handels- und Investitionsbeschränkungen gegen China angekündigt, die bis 30. Juni - also kommenden Samstag - verhängt werden sollten.

Diese Ankündigung wurde dann aber bereits am vergangenen Montag von Mnuchin zurückgenommen. Die geplanten Maßnahmen richteten sich nicht "spezifisch gegen China, sondern alle Länder, die versuchen, unsere Technologie zu stehlen", erklärte der Finanzminister.

Trump überlässt nun zumindest vorerst dem Kongress das Handeln. Er kündigte aber an, sollte das Parlament keine ausreichende Gesetzgebung beschließen, werde er selbst aktiv werden, um "die Kronjuwelen amerikanischer Technologie und geistigen Eigentums" zu schützen. Er wies nach eigenen Angaben zudem das Handelsministerium an, eine Ausweitung der Exportkontrollen zu prüfen, um derartige Diebstähle zu verhindern.

Zur Linderung der rings um den Globus herrschenden Ängste vor einem Handelskrieg zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt dürfte Trumps jetzige Entscheidung allerdings kaum beitragen. Denn am Freitag kommender Woche sollen die vom US-Präsidenten im März angekündigten Strafzölle auf chinesische Importe im Warenwert von insgesamt 50 Milliarden Dollar (43 Milliarden Euro) in Kraft treten. Peking will mit Vergeltungszöllen im gleichen Umfang antworten.

Trump hatte zudem in der vergangenen Woche weitere Zölle auf chinesische Einfuhren im Wert von bis zu 400 Milliarden Euro angedroht. Betroffen wäre dann der größte Teil der chinesischen Ausfuhren in die USA. Ein Handelskrieg zwischen den USA und China würde voraussichtlich die gesamte Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen.