EU pocht aber auf dauerhafte Ausnahmeregelung

Trump verlängert vorläufige Zollbefreiung für Europa

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump hat den Europäern eine um vier Wochen verlängerte Befreiung von den Stahlzöllen bis zum 1. Juni gewährt - doch die EU ist damit nicht zufrieden. Die Ausnahmeregelung bei den Zöllen auf Stahl und Aluminium müsse "vollständig und dauerhaft" gelten, forderte am Dienstag die Kommission in Brüssel. Ähnlich äußerte sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die Gefahr eines transatlantischen Handelskriegs ist also nicht gebannt.

US-Präsident Donald Trump hat die vorläufige Befreiung der EU von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium bis 1. Juni verlängert © AFP

Das Weiße Haus hatte Trumps Beschluss zur Verlängerung der Ausnahmeregelung für die EU-Staaten am Montagabend (Ortszeit) bekanntgegeben - weniger als vier Stunden vor Ablauf der bisherigen Schonfrist. Den Verhandlungen mit der EU solle 30 Tage mehr Zeit gegeben werden. In der Erklärung hieß es aber auch, dass diese Fristverlängerung die "letzte" sein solle.

Für die Europäer handelt es sich um einen kleinen Etappenerfolg. Gleichwohl sagte Altmaier in Berlin, er hätte sich gewünscht, dass die Ausnahme "definitiv und permanent" ausgefallen wäre. Nun müsse mittels einer vernünftigen Lösung "möglichst schnell Sicherheit und Berechenbarkeit" geschaffen werden. Die EU werde dabei geschlossen agieren.

Die EU-Kommission kritisierte, die weiterhin nur vorläufige Ausnahmeregelung verlängere die "Unsicherheit auf dem Markt", die sich bereits auf Geschäftsentscheidungen auswirke. Zugleich warnte die Behörde, die EU werde als langjähriger Partner der USA "nicht unter Druck verhandeln".

Die Europäer hatten zuletzt mit einer diplomatischen Großoffensive eine permanente Befreiung von den Zöllen zu erreichen versucht. Sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron versuchten vergangene Woche bei ihren Besuchen in Washington, entsprechend auf Trump einzuwirken. Doch dem US-Präsidenten geht es nicht nur um Stahl und Aluminium. Er beklagt ein generell eklatantes Ungleichgewicht im Warenverkehr mit Europa.

Dabei verweist Trump auf den hohen EU-Überschuss im Handel mit den USA - dieser lag 2017 bei 120,8 Milliarden Euro. Der US-Präsident wirft den Europäern auch vor, deutlich höhere Zölle als die USA zu erheben, etwa auf Auto-Importe.

In der jetzigen Erklärung des Weißen Hauses hieß es, die US-Regierung wolle "Importe beschränken" und die "nationale Sicherheit schützen". Die neuen Stahl- und Aluminiumzölle begründet Washington damit, dass die Importe existenzbedrohlich für die heimische Branche seien; diese sei aber wegen ihrer Bedeutung für die Streitkräfte und Infrastruktur essenziell für die Sicherheit des Landes.

Die EU weist diese Argumentation zurück. Das Problem sei vielmehr eine Überproduktion von Stahl und Aluminium, die jedoch nicht in Europa entstehe, erklärte die Kommission. Ihre Anmerkung bezog sich auf China, das den Weltmarkt mit Billigmetallen überschwemmt. Gegen China sind Trumps Strafzölle auf Stahl und Aluminium bereits seit März in Kraft.

Die Europäer drohen ihrerseits mit Gegenmaßnahmen, sollten die Strafzölle auch sie treffen. Sie haben bereits eine Liste von US-Waren im Gesamtwert von rund 2,8 Milliarden Euro erstellt, die mit Aufschlägen belegt werden könnten. Dazu gehören etwa Harley-Davidson-Motorräder, Jeans und Bourbon-Whiskey - Produkte aus US-Bundesstaaten, in denen Trump starken Rückhalt genießt.

Trump hatte die Zölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium am 8. März verkündet, zwei Wochen später aber die EU-Staaten sowie sechs weitere Länder vorläufig bis zum 1. Mai davon ausgenommen.

In zwei Proklamationen verkündete Trump nun, dass nicht nur die Ausnahmeregelung für die EU, sondern auch für Kanada und Mexiko um einen Monat verlängert wird. Mit beiden Nachbarländern verhandeln die USA über eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta. Südkorea nahm der US-Präsident jetzt aufgrund von Verhandlungen dauerhaft von den Strafzöllen aus.