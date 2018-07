US-Präsident: "Das Endergebnis wird es wert sein"

Trump wehrt sich gegen innenpolitische Kritik an Handelskurs

Washington (AFP) - Kurz vor Gesprächen mit der EU-Kommission über den transatlantischen Zollstreit hat sich US-Präsident Donald Trump vehement gegen die innenpolitische Kritik an seinem rigorosen Kurs in der Handelspolitik gewehrt. Die USA dürften sich in diesen Auseinandersetzungen "keine Schwäche" erlauben, schrieb Trump am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter.

US-Präsident Trump bei einer Rede vor US-Veteranen © AFP

Er riet den Kritikern im eigenen Land, "cool" zu bleiben, da die Verhandlungen "richtig gut" liefen. "Das Endergebnis wird es wert sein", twitterte der US-Präsident. Die Kritik innerhalb der USA an Trumps Kurs kommt unter anderem auch von Vertretern seiner eigenen Partei.

So sagte etwa der Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, Zölle seien nicht die "richtige Antwort" in den Handelsstreitigkeiten mit anderen Ländern: "Ich unterstütze Zölle nicht. Ich halte Zölle für Steuern." Zwar verfolge der Präsident die richtigen Ziele, betonte Ryan. Doch gebe es "bessere Mittel" für den Umgang mit Ländern, die "unfaire Handelspraktiken" verfolgten.

Trump schrieb als Replik auf solche Kritik: "Jedes Mal, wenn ich einen schwachen Politiker sehe, der verlangt, (...) die Anwendung von Zöllen zu stoppen, frage ich mich, was denken die wohl?" Die USA dürften nicht zulassen, dass sie weiter von anderen Staaten "abgezockt" würden.

Der Präsident bezeichnete die innenpolitische Kritik auch als hinderlich für seine Handelsgespräche: "(...) der Deal wird nie so gut sein, wie er mit Geschlossenheit gewesen sein könnte".

Trump wollte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström im Weißen Haus beraten. Der Handelsstreit zwischen den USA und der EU war in den vergangenen Wochen eskaliert. Anfang Juni verhängten die USA Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa. Die EU reagierte mit Gegenzöllen auf US-Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro. Trump lässt derzeit Strafzölle auch auf Auto-Importe prüfen, was besonders Deutschland hart treffen würde.

Ferner hat der US-Präsident den Handelsstreit mit China in den vergangen Monaten vorangetrieben. Anfang Juli traten US-Strafzölle auf chinesische Waren mit einem Gesamtwert von 34 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro) in Kraft, Peking verhängte Gegenmaßnahmen. In der vergangenen Woche drohte der US-Präsident dann sogar mit Strafzöllen auf sämtliche chinesische Importe.

Die Gegenzölle der von Trumps Zollpolitik betroffenen Staaten haben bereits zu Härten für Teile der US-Wirtschaft geführt. Besonders betroffen von den chinesischen Vergeltungszöllen sind US-Sojafarmer und andere Agrarproduzenten. Die US-Regierung kündigte deshalb am Dienstag kurzfristige Hilfen von bis zwölf Milliarden Dollar für die von den "illegalen Vergeltungszöllen" geschädigten Landwirte an.

Der republikanische Senator John Thune bezeichnete die geplanten Subventionen als Beleg, dass Trumps Handelskurs "zahlreiche Kollateralschäden" für die US-Wirtschaft auslöse. Sein Parteikollege im Senat, Rand Paul, kommentierte auf Twitter, "Wohlfahrt" für die Landwirte sei nicht die richtige Reaktion. Die Antwort müsse vielmehr sein, die US-Zölle zu "beseitigen".