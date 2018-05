Unternehmen von US-Strafmaßnahmen schwer getroffen

Trump will sich für chinesischen Telekommunikationsriesen ZTE einsetzen

Washington (AFP) - Im Handelsstreit mit China geht US-Präsident Donald Trump auf die Volksrepublik und den vom Ruin bedrohten Handyhersteller ZTE zu. Gemeinsam mit Chinas Staatschef Xi Jinping setze er sich dafür ein, dass ZTE "schnell wieder ins Geschäft kommt", schrieb Trump auf Twitter. China reagierte am Montag erfreut auf die Ankündigung. ZTE ist von US-Strafmaßnahmen betroffen und hatte kürzlich mitgeteilt, seinen Hauptbetrieb eingestellt zu haben.

Chinesischer Telekommunikationsriese ZTE © AFP

"Zu viele Jobs in China verloren gegangen", twitterte Trump am Sonntag. Er habe das US-Handelsministerium daher angewiesen, einen Rettungsplan vorzulegen. ZTE ist abhängig von elektronischen US-Komponenten, außerdem werden die von dem Konzern massenhaft produzierten Smartphones von US-Chips betrieben und sind mit dem Android-Betriebssystem ausgestattet.

In der vergangenen Woche hatte ZTE mitgeteilt, es habe seinen Betrieb weitgehend einstellen müssen, nachdem Washington das chinesische Unternehmen mit einem mehrjährigen Zulieferungsstopp von US-Technologien belegt hatte. Hintergrund waren Verstöße des Unternehmens gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen. ZTE beschäftigt rund 80.000 Menschen. Im vergangenen Jahr erzielte der Telekommunikationskonzern einen Umsatz von 108 Milliarden Yuan (14,2 Milliarden Euro).

ZTE war wegen der Verstöße mit einer Strafe von 1,2 Milliarden Dollar (gut eine Milliarde Euro) belegt worden. Die "Washington Post" berichtete am späten Sonntagabend (Ortszeit), dass das Weiße Haus gemeinsam mit chinesischen Vertretern an einem Deal zur Lockerung dieser Strafen arbeitet - im Gegenzug für nicht näher genannte Forderungen von Trump. In Washington finden noch in dieser Woche ranghohe Handelsgespräche zwischen den USA und China statt.

Peking begrüßte die "positiven" Äußerungen aus den USA zu ZTE. Derzeit werde mit der US-Seite "über die Details verhandelt", hieß es aus dem chinesischen Außenministerium.

In den USA gab es aber auch heftige Kritik an Trumps Ankündigung. "Wie wäre es damit, zuerst einigen US-Firmen zu helfen?", schrieb der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, als Reaktion auf Trumps Tweet. Der Geheimdienstexperte der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, Adam Schiff, verwies auf Warnungen der US-Geheimdienste, wonach ZTE-Technologie und ZTE-Handys eine "große Gefahr für die Cyber-Sicherheit" darstellen. Trump müsse es "mehr um unsere nationale Sicherheit als um chinesische Jobs" gehen.

David Frum, ein früherer Redenschreiber des republikanischen Ex-Präsidenten George W. Bush, twitterte, Trump sende widersprüchliche Signale aus. Er verwies auf den von Trump angekündigten US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran und die Androhung von Sanktionen für Länder, die weiter mit dem Iran Geschäfte machten.

Trump hatte vergangene Woche den Ausstieg seines Landes aus dem Atomabkommen verkündet, das die fünf UN-Vetomächte und Deutschland 2015 nach jahrelangen Verhandlungen mit dem Iran geschlossen hatten. Er leitete zugleich die Rückkehr zu Sanktionen gegen den Iran ein, die auch Firmen betreffen könnten, die weiter mit dem Land Geschäfte machen.