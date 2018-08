Ankara wirft Washington "bewusste Angriffe" auf türkische Wirtschaft vor

Türkei erhöht Zölle auf mehrere US-Produkte deutlich

Ankara (AFP) - Im Streit mit den USA hat die türkische Regierung die Zölle auf den Import mehrerer US-Produkte deutlich angehoben. Damit reagiere Ankara auf "bewusste Angriffe der amerikanischen Regierung auf unsere Wirtschaft", schrieb Vize-Präsident Fuat Okay am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter. Betroffen sind unter anderem Autos, alkoholische Getränke, Tabak- und Kosmetikprodukte.

Die erhöhten Zollsätze, die der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan per Dekret in Kraft setzte, betragen bei aus den USA importieren Autos 120 Prozent, bei alkoholischen Getränken 140 Prozent und bei Tabak 60 Prozent.

Das Verhältnis der Türkei zu den USA ist seit längerem angespannt, hat sich zuletzt aber wegen des Streits um die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson noch einmal verschlechtert. Der evangelikale Pfarrer sitzt seit Oktober 2016 unter Spionage- und Terrorvorwürfen in türkischer Untersuchungshaft. Anfang August verhängte US-Präsident Donald Trump in dem Fall Sanktionen gegen zwei türkische Minister, woraufhin die türkische Währung Lira drastisch einbrach.

Nachdem ein hochrangiges Treffen in Washington keine Einigung gebracht hatte, verkündete Trump am Freitag zudem eine Verdopplung der Zölle auf Stahl- und Aluminium aus der Türkei, was die Lira weiter auf Talfahrt schickte. Am Dienstag kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einen Boykott elektronischer Geräte aus den USA an.