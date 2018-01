Ehrgeiziger Schifffahrtskanal soll Bosporus entlasten

Türkei stellt Route für umstrittenen "Istanbul-Kanal" vor

Istanbul (AFP) - Es ist das ehrgeizigste und auch umstrittenste Infrastrukturprojekt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan - der "Istanbul-Kanal". Am Montag nun stellte die türkische Regierung die Pläne zum genauen Verlauf des Schifffahrtskanals vor, der im Westen parallel zum Bosporus das Marmara-Meer mit dem Schwarzen Meer verbinden soll. Verkehrsminister Ahmet Arslan sagte, der Kanal werde den Bosporus entlasten und Istanbul attraktiver machen.

Türkei plant "Zweiten Bosporus" © AFP

Der 45 Kilometer lange Kanal soll vom Marmara-Meer durch den Kücükcekmese-See nach Norden durch den Sazlidere-Stausee verlaufen, um nördlich der Ortschaft Durusu ins Schwarze Meer zu münden. Arslan sagte, Ziel des Kanals sei es, das Risiko zu reduzieren, das von Schiffen mit Gefahrgut für den Bosporus ausgeht. Auch solle er zur "Stadterneuerung" beitragen und die Attraktivität der Metropole erhöhen.

Der Kanal ist wegen seiner hohen Kosten und seiner Auswirkungen auf die Umwelt jedoch umstritten. Umweltschützer befürchten, dass er das maritime Ökosystem negativ beeinflusst und die Gefahr von Erdbeben in der Region erhöht. Auch werde er weitere Gebiete für die Bebauung erschließen. Zudem gibt es Zweifel, dass sich das Projekt rechnet, da Schiffe umsonst die Passage durch den Bosporus nehmen können.

Erdogan hatte die Pläne für den Kanal erstmals 2011 präsentiert, als er noch Ministerpräsident war. Der Kanal ist eines von Erdogans Projekten, mit denen der einstige Bürgermeister von Istanbul die Infrastruktur der Metropole erneuern will. Eine dritte Bosporus-Brücke sowie Straßen- und Bahntunnel unter der Meerenge wurden bereits verwirklicht, ein dritter Flughafen am Schwarzen Meer soll im Oktober in Betrieb gehen.