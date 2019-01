Zentralbank in Ankara sieht weiter Risiken für Preisstabilität

Türkische Währungshüter lassen Leitzins weiterhin bei 24 Prozent

Ankara (AFP) - Wegen der anhaltend hohen Inflation lässt die türkische Zentralbank den Leitzins weiterhin unverändert bei 24 Prozent. Trotz Besserungen bei Importpreisen und Binnenkonsum würden sie an einer strikten Geldpolitik festhalten, bis sich die Inflationsaussichten deutlich verbessert haben, teilten die Währungshüter am Mittwoch mit. Die Lira gewann in Erwartung der Entscheidung ein Prozent an Wert und wurde am Nachmittag bei 5,40 zum Dollar gehandelt.

Türkische Zentralbank entscheidet über Leitzinsen © AFP

Die Zentralbank hatte im September nach monatelanger Untätigkeit den Leitzins überraschend deutlich um 625 Basispunkte auf 24 Prozent angehoben. Die Währungshüter reagierten damit auf den dramatischen Verfall der Lira und den starken Anstieg der Inflation. Die Währung war im August inmitten eines Streits mit Washington um die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson auf bis zu 7,00 zum Dollar gefallen, womit sich Importe deutlich verteuerten.

Um dem starken Preisanstieg besonders im Transport- und Lebensmittelbereich zu begegnen, beschloss Wirtschaftsminister Berat Albayrak im Oktober eine Reihe von Maßnahmen. Zudem ordnete ein türkisches Gericht die Freilassung von Brunson an, womit sich das Verhältnis zu den USA entspannte. Seitdem gewann die Lira an Wert, während die Inflationsrate von ihrem Höhepunkt von 25,2 Prozent im Oktober auf 20,3 Prozent im Dezember sank.