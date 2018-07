Lira verliert nach Entscheidung 3,5 Prozent an Wert

Türkische Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert

Ankara (AFP) - Die türkische Zentralbank hat trotz der steigenden Inflation und des anhaltenden Verfalls der Währung die Leitzinsen unverändert gelassen. Bei ihrer ersten Sitzung seit Inkrafttreten des Präsidialsystems entschied die Zentralbank am Dienstag, den zentralen Leitzins bei 17,75 Prozent zu halten. Nach Verkündung der Entscheidung verlor die Lira 3,5 Prozent an Wert und notierte bei 4,90 Lira zum Dollar.

Türkische Lira-Banknoten © AFP

Ökonomen hatten eine weitere Anhebung der Leitzinsen erwartet, um den Verfall der Währung und den Anstieg der Inflation einzudämmen. Präsident Recep Tayyip Erdogan ist jedoch ein erklärter Gegner hoher Zinsen und dringt seit Monaten auf ihre Senkung. Mit seinen Äußerungen hatte er zuletzt Zweifel an der Unabhängigkeit der Zentralbank geweckt.

Für Unruhe bei Investoren sorgten vor allem Äußerungen Erdogans im Mai vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, im Fall seiner Wiederwahl die Kontrolle über die Geldpolitik zu verstärken. Nach seinem Wahlsieg erteilte sich Erdogan zudem die Befugnis, künftig den Gouverneur der Zentralbank zu bestimmen. Auch die Berufung seines Schwiegersohns Berat Albayrak zum Finanz- und Wirtschaftsminister nach den Wahlen vom 24. Juni beunruhigte die Märkte.

Albayrak versicherte nach seiner Ernennung, die Unabhängigkeit der Zentralbank zu achten und dem Kampf gegen die Inflation Priorität einzuräumen. Der Ehemann von Erdogans ältester Tochter war zuvor Energieminister und gilt als relativ unerfahren. Der für Wirtschaft zuständige Vize-Regierungschef Mehmet Simsek wurde nicht erneut ins Kabinett berufen. Der frühere Investmentbanker galt als Garant für eine marktfreundliche Politik.

Viele Ökonomen sind in Sorge um die Stabilität der türkischen Wirtschaft, da die Inflation im Juni 15 Prozent erreichte, während die Lira seit Jahresbeginn 25 Prozent verlor. Um die Talfahrt der Währung zu stoppen, erhöhte die Zentralbank die Leitzinsen am 23. Mai um 300 Basispunkte und hob sie am 7. Juni erneut um 125 Basispunkte an. Ökonomen hatten nun eine weitere Anhebung um 75 bis 100 Basispunkte erwartet.