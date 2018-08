Justiz kündigt Ermittlungen gegen "Falschnachrichten" an

Türkische Zentralbank will Banken des Landes in Währungskrise stützen

Istanbul (AFP) - Angesichts der Währungskrise in der Türkei hat die türkische Zentralbank zugesichert, "alle notwendigen Maßnahmen" zur Wahrung der Finanzstabilität zu ergreifen. Sie werde Marktlage und Preisentwicklung "genau beobachten" und die türkischen Banken mit den nötigen liquiden Mitteln versorgen, erklärte die Bank am Montagmorgen. Während der Finanzminister Gerüchten widersprach, dass die Regierung Devisenkonten in Lira umwandeln wolle, kündigte die Justiz an, gegen "Falschnachrichten" zur Währungspolitik vorzugehen.

Türkische Lira im freien Fall © AFP

Die Zentralbank kündigte am Morgen eine Reihe von Maßnahmen an, um die Liquidität der türkischen Banken zu gewährleisten und die Währung zu stabilisieren. So wurden die Regeln für die Kapitalreserven der Banken verschärft, außerdem teilte die Zentralbank mit, dass rund zehn Milliarden Lira, sechs Milliarden Dollar und umgerechnet drei Milliarden in Gold dem Finanzsystem zur Verfügung gestellt würden.

Finanz- und Wirtschaftsminister Berat Albayrak hatte am Sonntagabend einen "Aktionsplan" angekündigt, um die Märkte zu beruhigen und die Währung zu stabilisieren. Die Lira hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent ihres Werts zum Dollar verloren und büßte allein am "schwarzen Freitag" rund 16 Prozent ein. Der Absturz der türkischen Währung sorgte weltweit für Unruhe und ließ am Montag auch die europäischen Börsen einsacken.

In Tokio schloss die Börse am Montag mit einem Minus von 1,98 Prozent. Im Handel auf den asiatischen Märkten war die Lira auf einen neuen Tiefstand gefallen und wurde zwischenzeitlich über sieben Lira zum Dollar gehandelt. Nach mehreren Reden von Präsident Recep Tayyip Erdogan am Wochenende, in denen er sich vehement gegen eine Anhebung der Leitzinsen geäußert hatte, war ein weiterer Absturz der Lira erwartet worden.

Getrieben wird der Fall der Lira durch den erbitterten Streit der Türkei mit den USA um die Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson. US-Präsident Donald Trump dringt auf die Freilassung des evangelikalen Geistlichen, der in der Türkei wegen Spionage- und Terrorvorwürfen angeklagt ist. Anfang August verhängte Trump in dem Fall Sanktionen gegen zwei türkische Minister, woraufhin die Lira Anfang vergangener Woche massiv einbrach.

Nachdem hochrangige Gespräche keine Einigung in dem Streit gebracht hatten, kündigte Trump am Freitag eine Verdopplung der Zölle auf türkische Stahl- und Aluminiumimporte an. Erdogan sprach daraufhin von einem "Wirtschaftskrieg", der gegen die Türkei geführt werde. Den USA warf er vor, sie würden "einen Pastor einem Partner" vorziehen und drohte, dass die Türkei sich neue Märkte und Verbündete suchen könne.

Während Ökonomen auf die Anhebung der Leitzinsen dringen, bezeichnete Erdogan Zinsen als "Instrument der Ausbeutung" und forderte, sie möglichst niedrig zu halten. Seine Landsleute rief er auf, ihre ausländischen Devisen und ihre Goldreserven in Lira zu tauschen, um die Währung zu stützen. Am Sonntag sagte er, auch Industrielle und Händler stünden in der Pflicht, das Land zu schützen, sonst müsse er "Plan B oder Plan C" aktivieren.

In den sozialen Medien führte dies zu Spekulationen, dass die Regierung türkische Konten in ausländischer Währung in Lira umwandeln oder einen festen Wechselkurs einführen könnte. Finanzminister Albayrak bezeichnete solche Gerüchte daraufhin im Kurzmitteilungsdienst Twitter als "Lügen", die von der Justiz bekämpft würden. "Unsere Institutionen werden die notwendigen Schritte ergreifen, um die Märkte zu entspannen", versicherte er.

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft verkündete am Montag, Ermittlungen gegen die Urheber "manipulativer Geschichten in den Medien und sozialen Medien" eingeleitet zu haben, die darauf zielten, den sozialen Frieden, die Einheit und die wirtschaftliche Sicherheit der Türkei zu gefährden. Auch die Ermittlungsbehörde für Finanzkriminalität (Masak) kündigte an, gegen die Verbreitung von "Falschnachrichten" zur Manipulation der Währung vorzugehen.