Deutsch-britische Fluggesellschaft hat insgesamt 15 Maschinen dieses Typs

Tuifly lässt seine Boeing 737 MAX 8 wegen Flugzeugunglücks am Boden

Hannover (AFP) - Nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX 8 in Äthiopien mit 157 Toten lässt auch die deutsch-britische Fluggesellschaft Tuifly ihre Maschinen vorerst am Boden. "Wir haben entschieden, alle Boeing 737 MAX 8 in unserer Flotte am Boden zu lassen", sagte ein Tuifly-Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Dem Sprecher zufolge hat die deutsch-britische Fluggesellschaft insgesamt 15 Maschinen des betroffenen Typs, die in Großbritannien und den Benelux-Staaten stationiert sind.

Boeing 737-800 der Fluggesellschaft TuiFly © AFP

Zuvor hatten die britischen Behörden entschieden, dass die 737 MAX 8 bis auf Weiteres in Großbritannien weder starten noch landen oder den Luftraum durchfliegen dürfen. Wie der Tuifly-Sprecher sagte, steht sein Unternehmen "im intensiven Austausch" mit den Behörden. Jetzt gehe es darum, die Maschinen so reibungslos wie möglich zu ersetzen. Tuifly betreibt eine Flotte von insgesamt 150 Flugzeugen.

Großbritannien hatte sich einer ganzen Reihe von Ländern wie China, Südkorea und Australien angeschlossen, die Flugsperren für die 737 MAX 8 angeordnet hatten. Die Katastrophe in Äthiopien ist bereits das zweite Unglück mit diesem nagelneuen Flugzeugtyp binnen eines halben Jahres.