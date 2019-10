Tulpen aus Amsterdam blühen selten im eigenen Garten

Den Haag (AFP) - Tulpen aus Amsterdam erweisen sich im eigenen Garten meist als komplette Fehlinvestition: Nur ein Prozent der auf dem berühmten Amsterdamer Blumenmarkt gekauften Tulpenzwiebeln produziert eine Blüte, wie eine Untersuchung im Auftrag der Stadtverwaltung ergab. Meist sieht auch nur eine Blume, die es zur Blüte schafft, so aus wie auf dem Bild auf der Packung. Und meist sind darin weniger als angegeben.

A probe found that often only one flower resembled the pictures on the packaging, and that there were fewer bulbs than advertised