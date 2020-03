Manager verweist auf Coronavirus

Twitter-Chef Dorsey denkt noch mal über seine Afrika-Pläne nach

San Francisco (AFP) - Twitter-Chef Jack Dorsey denkt angesichts einiger Kritik noch einmal darüber nach, ob er künftig tatsächlich einen Teil des Jahres in Afrika leben will. "Angesichts all dessen, was in der Welt passiert, besonders mit Blick auf das Coronavirus, muss ich neu überlegen, was passiert und was das für mich und das Unternehmen bedeutet", sagte Dorsey am Donnerstag auf einer Investorenkonferenz. Vergangene Woche hatte es Berichte gegeben, wonach der US-Investor Paul Singer Dorsey loswerden wolle - auch wegen dessen Afrika-Plänen.

Twitter-Chef Jack Dorsey © AFP

Dorsey sagte nun, es sei ein Fehler gewesen, seine Afrika-Pläne bekannt zu geben - weil er den Grund dafür nicht richtig erklärt habe. Es gehe nicht darum, "einfach abzuhängen" oder unbezahlten Urlaub zu nehmen. In Afrika zu leben solle zeigen, wie wichtig es sei, "aus der Ferne" zu arbeiten und "herauszufinden, nicht von Zeitzonen belastet zu werden".

Dorsey leitet neben Twitter auch das Startup Square, einen Online-Bezahldienst. Er hatte im November nach einer Afrika-Reise angekündigt, er wolle künftig drei bis sechs Monate im Jahr in Afrika arbeiten.