Jack Dorsey will "Wohlstands- und Einkommenslücke schließen"

Twitter-Gründer spendet drei Millionen Dollar für Grundeinkommens-Initiative

San Francisco (AFP) - Twitter-Gründer Jack Dorsey spendet drei Millionen Dollar (rund 2,65 Millionen Euro) für eine Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das Grundeinkommen sei ein Instrument, "um die Wohlstands- und Einkommenslücke zu schließen, systemischen Rassismus und Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern auszugleichen, und wirtschaftliche Sicherheit für Familien zu schaffen", schrieb der Internet-Milliardär am Donnerstag (Ortszeit) auf dem von ihm gegründeten Kurzbotschaftendienst.

Jack Dorsey © AFP

Das Geld will der Twitter-Chef an die Initative Bürgermeister für ein bedingungsloses Grundeinkommen spenden. In der Gruppe haben sich 16 US-Bürgermeister zusammengeschlossen, unter anderem die Stadtoberhäupter von Atlanta, Seattle und Los Angeles, um Modelle für ein Grundeinkommen zu testen.

Dorsay hatte im April angekündigt, eine Milliarde Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus spenden zu wollen. Sobald Covid-19 besiegt sei, sollten die Mittel in Gesundheits- und Bildungsprojekte zugunsten von Mädchen sowie in Projekte für ein bedingungsloses Grundeinkommen investiert werden.

Dorsey hatte Twitter 2006 gemeinsam mit mehreren Mitstreitern gegründet. Das Finanzmagazin "Forbes" schätzt sein Vermögen auf mehr als sieben Milliarden Dollar.