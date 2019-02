Ex-Chef will sich auf "andere Projekte" konzentrieren

Twitter-Mitbegründer Williams zieht sich aus Unternehmensspitze zurück

San Francisco (AFP) - Twitter-Mitbegründer Evan Williams zieht sich aus der Unternehmensspitze des Kurzbotschaftendienstes zurück. Williams werde den Vorstand zum Monatsende verlassen, teilte Twitter am Freitag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mit. Williams schrieb in einem Tweet, nach 13 "unglaublichen" Jahren bei Twitter werde er sich nun auf "andere Projekte" konzentrieren. Er sei "stolz" darauf, was das Unternehmen erreicht habe, und werde "dem Team weiter die Daumen drücken".

Twitter-Mitbegründer Evan Williams 2010 © AFP

Williams hatte seine Management-Aufgaben schon vor einigen Jahren zurückgefahren: Den Chefposten bei Twitter gab er 2010 an Dick Costolo ab, der 2015 von Mitbegründer Jack Dorsey abgelöst wurde. Williams hat sich zuletzt vor allem der Online-Veröffentlichungsplattform Medium gewidmet.