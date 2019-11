Internetdienst geht gegen abschweifende Diskussionen und harschen Umgangston vor

Twitter führt Funktion zum Verbergen unangemessener Antworten ein

San Francisco (AFP) - Zur Verbesserung des Umgangstons im Internetdienst Twitter hat das US-Unternehmen eine Neuerung bei den Antworten auf Tweets angekündigt. Wer sich von Erwiderungen auf eigene Einträge beleidigt fühlt oder diese als nicht zum Thema passend einschätzt, kann diese künftig verbergen, kündigte Twitter am Donnerstag an. Nutzer sollten sich "sicher und wohl fühlen, wenn sie sich auf Twitter unterhalten", erklärte das Unternehmen.

Twitter-Hauptsitz in San Francisco © AFP

Die verborgenen Antworten können von jedem Nutzer trotzdem mit einem Klick für sich wieder sichtbar gemacht werden, das soll eine Zensur vermeiden. Sie sind aber nicht mehr aktive Beiträge zu Konversationen. So könnten Nutzer "mehr Kontrolle" über die Diskussionen erhalten, die sie starten, sämtliche Antworten seien aber nach wie vor aufrufbar.

Twitter hatte die Anwendung kürzlich in mehreren Ländern getestet und herausgefunden, dass es sich bei den verborgenen Antworten tatsächlich um Tweets handelte, die als "irrelevant, am Thema vorbei oder schikanierend" eingestuft wurden. Nun ist die Anwendung weltweit auf Twitter.com und in der App nutzbar.

In Diskussionen auf Twitter passiert es oft, dass Nutzer mit ihren Antworten nach und nach vom Thema abkommen oder damit den Umgangston der Unterhaltung stark beeinflussen. Twitter sieht sich immer wieder Forderungen gegenüber, gegen unangemessene Inhalte konsequenter vorzugehen. Es würden nun künftig noch weitere Optionen getestet, etwa wer bestimmte Konversationen sehen und dann auch darauf antworten kann, kündigte der Internetdienst an.