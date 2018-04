Kurzbotschaftendienst verdient von Januar bis März 61 Millionen Dollar

Twitter macht zweites Quartal in Folge einen Gewinn

Washington (AFP) - Der geschäftliche Erfolg von Twitter scheint sich zu verfestigen: Zu Beginn des Jahres machte der Kurzbotschaftendienst das zweite Quartal in Folge Gewinn, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im ersten Quartal 2018 stand unter dem Strich eine Summe von 61 Millionen Dollar (rund 50 Millionen Euro). Twitter hatte zum Jahresende 2017 erstmals überhaupt in seiner Firmengeschichte einen Quartalsgewinn eingefahren. Der Aktienkurs hat sich binnen eines Jahres verdoppelt.

Twitter-Logo vor der New Yorker Börse © AFP

Der Umsatz stieg im ersten Quartal 2018 im Vorjahresvergleich um 21 Prozent auf 665 Millionen Dollar. Die Zahl der Nutzer stieg um sechs Millionen auf nun 336 Millionen.

Firmenchef Jack Dorsey erklärte, die jüngsten Veränderungen hätten dazu geführt, dass Twitter öfter und länger genutzt werde. Die Werbeeinnahmen stiegen um 21 Prozent auf 575 Millionen Dollar.

Twitter hinkt in der Popularität anderen sozialen Netzwerken wie Facebook weit hinterher. Während der Dienst etwa bei Politikern, Journalisten, Aktivisten sowie Prominenten von Film über Musik bis Sport sehr beliebt ist, hapert es an der Verbreitung in der allgemeinen Bevölkerung. Durch eine Reihe von Reformen hat der Dienst seine Attraktivität aber gesteigert. Dazu gehören Live-Videos, eine Reihe von Partnerschaften beispielsweise im Sport und die Verdoppelung der Textlängen von 140 auf 280 Zeichen.