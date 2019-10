Quote sinkt auf 3,5 Prozent

US-Arbeitslosigkeit fällt auf tiefsten Stand seit 50 Jahren

Washington (AFP) - Die Arbeitslosenquote in den USA ist im September auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahrhundert gefallen. Wie die US-Regierung von Präsident Donald Trump am Freitag mitteilte, sank die Quote auf 3,5 Prozent. Dieser Stand war zuletzt im Dezember 1969 erreicht worden. Im August hatte die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent gelegen.

Zugleich schwächte sich das Tempo leicht ab, mit dem Arbeitgeber neue Stellen schufen. Waren es im August noch 168.000 gewesen, betrug die Zahl im September mit 136.000 nun etwas weniger als Experten erwartet hatten.

Trump, der sich derzeit wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs in der Ukraine-Affäre mit Forderungen der Demokraten nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen ihn konfrontiert sieht, reagierte umgehend auf die neuen Zahlen. Die Arbeitslosenquote sei auf ein 50-Jahres-Tief gefallen, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wow Amerika, lass uns deinen Präsidenten des Amtes entheben (obwohl er nichts falsches getan hat!)", fügte er hinzu.