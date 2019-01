Unternehmen will mit VW strategische Partnerschaft eingehen

US-Autobauer Ford baut Europageschäft um und streicht Jobs

Paris (AFP) - Der US-Autobauer Ford will sein Europageschäft umbauen und streicht deshalb Stellen. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag eine Restrukturierung seines Geschäfts in Europa an, die mit einem Jobabbau in allen Bereichen verbunden sei. Dazu, wieviele Jobs genau wegfallen sollen, äußerte sich der Autobauer zunächst nicht. Zugleich kündigte Ford Gespräche mit den Sozialpartnern an.

Ford wird in Fabrik gefertigt © AFP

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Ford und der deutsche Autobauer Volkswagen eine strategische Partnerschaft planen. Die Allianz werde sich auf die Bereiche Elektromobilität und autonomes Fahren konzentrieren, hieß es aus mit dem Vorgang vertrauten Kreisen. Eine Partnerschaft ist seit längerem geplant, zu Details hatten die Unternehmen aber bislang geschwiegen.