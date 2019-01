Unternehmen muss Kosten sparen und will Model 3 erschwinglicher machen

US-Elektroautobauer Tesla streicht sieben Prozent seiner Stellen

Washington (AFP) - Der US-Elektroautobauer Tesla streicht sieben Prozent seiner Stellen, um Kosten zu sparen. In einer Mitteilung an die Beschäftigten schrieb Firmenchef Elon Musk am Freitag, dieser Schritt sei angesichts der künftigen Herausforderungen nötig. Demnach will Tesla die Produktion des Model 3 weiter erhöhen und den Preis für den Wagen drücken.

Tesla verteidigt Technologie für selbstfahrende Autos © AFP

Tesla müsse noch mehr Kunden erreichen, "die sich unsere Autos leisten können", schrieb Musk. Deshalb sei ein Abbau von sieben Prozent der Vollzeitstellen nötig. Im vergangenen Jahr sei die Belegschaft um 30 Prozent gewachsen, das sei mehr, als Tesla verkraften könne.

Mit dem Model 3 will der Autobauer den Massenmarkt erobern. Das derzeit "erschwinglichste Angebot" für einen Model-3-Wagen liegt laut Musk bei 44.000 Dollar (umgerechnet 38.600 Euro). Ziel des Tesla-Chefs ist ein Wagen für 35.000 Dollar.