United und American Airlines fliegen Finanzmetropole bis 20. Februar nicht an

US-Fluggesellschaften setzen wegen Coronavirus auch Flüge nach Hongkong aus

Hongkong (AFP) - Die zwei großen US-Fluggesellschaften United und American Airlines stellen wegen des Coronavirus-Ausbruchs in China vorübergehend auch ihre Flüge nach Hongkong ein. Von Samstag an würden alle Flüge in die chinesische Sonderverwaltungszone bis einschließlich 20. Februar ausgesetzt, teilte United am Mittwoch mit. Zur Begründung verwies die Fluglinie auf einen drastischen Rückgang bei den Passagierzahlen.

Die Sperre gilt bis 20. Februar © AFP

Bei American Airlines gilt der vorübergehende Stopp für Flüge in die Finanzmetropole ab sofort - und ebenfalls bis einschließlich 20. Februar. Sowohl American Airlines als auch United setzten wegen der Coronavirus-Epidemie bereits alle Flüge nach Festland-China aus.

Dort hat sich die Zahl der Infektionen und Todesfälle durch den neuartigen Corona-Erreger zuletzt dramatisch erhöht. Fast 500 Menschen starben, mehr als 24.300 sind nach offiziellen Angaben mit dem Erreger infiziert.

In Hongkong wurde das Virus bei 18 Menschen nachgewiesen, einer von ihnen starb. Am Dienstag hatten die Behörden in der chinesischen Sonderverwaltungszone vor einem erhöhten Ansteckungsrisiko gewarnt. Demnach gibt es Hinweise darauf, dass Patienten sich erst in Hongkong mit dem Virus infiziert haben - und nicht bei Aufenthalten in Festland-China.

Hongkong hat einen der am stärksten frequentierten Flughäfen weltweit. Der Airport ist eines der wichtigsten Drehkreuze in Ostasien.