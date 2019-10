US-Justiz geht wegen Umgehung der Iran-Sanktionen gegen türkische Halkbank vor

New York (AFP) - Das US-Justizministerium hat die halbstaatliche türkische Halkbank wegen Umgehung der Iran-Sanktionen angeklagt. Das Ministerium erklärte am Dienstag, es gehe wegen Betrugs, Geldwäsche und Verstößen gegen die Sanktionen in sechs Fällen gegen die Bank vor. Vize-Justizminister John Demers wirft der Bank eine der bislang "schwersten Verletzungen der Iran-Sanktionen" vor.

The US Department of Justice said it had charged Turkey's Halkbank with six counts of fraud, money laundering, and sanctions offenses