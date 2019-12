US-Notenbank Fed gibt Zinsentscheidung bekannt - Keine Veränderung erwartet

Washington (AFP) - Die US-Notenbank Fed gibt am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) ihre Entscheidung über den Leitzins bekannt. Experten erwarten, dass die Federal Reserve den Zins nach drei Absenkungen in Folge unverändert lassen wird. Notenbankchef Jerome Powell hatte in den vergangenen Wochen mehrmals gesagt, die Zinsen seien seiner Ansicht nach auf dem "richtigen Niveau".

Fed-Chef Jerome Powell © AFP

Der Leitzins liegt derzeit zwischen 1,5 und 1,75 Prozent. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins Ende Oktober abgesenkt. Die Fed hält die US-Wirtschaft trotz der schleppenden Weltkonjunktur und des Handelsstreits mit China für ausreichend robust. Das Wirtschaftswachstum ist stabil, auch der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter gut.